Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard, place à du gameplay officiel, bien ou moche ?

La sortie de Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard sur Nintendo Switch approche à grands pas, et tous les joueurs se demandent si le titre d'Avalanche Software et Warner Bros. Games va réussir à tourner sur la console de salon portable. Le titre avait impressionné sur PC, PS5 et Xbox Series X|S grâce à ses nombreux détails dans l'environnement, mais déjà sur PS4 et Xbox One, les textures manquaient de finesse.

Sur Switch, nous avons eu droit à des images sur l'eShop, et même à une vidéo de gameplay leaké, ce qui n'était pas l'idéal pour juger de la qualité. Heureusement, les studios sont là pour partager cette fois une vraie bande-annonce officielle de Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard sur Nintendo Switch, et le résultat est... correct. Les textures sont baveuses, il y a pas mal d'aliasing, mais les joueurs sont habitués sur cette console. Désormais, nous attendons de savoir une dernière chose : est-ce que le framerate sera stable pendant la partie ? Réponse dans quelques jours.

Encore une fois, rappelons que ce genre de portage s'adresse surtout aux fans de Harry Potter qui n'ont qu'une Switch sous la main, et pas une autre console. La date de sortie de Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard est fixée au 14 novembre 2023 sur Nintendo Switch, vous pouvez le précommander sur Amazon, Cdiscount et la Fnac.