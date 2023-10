BON PLAN : Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard à prix cassé

Avalanche Software et Warner Bros. Games ont lancé en début d'année Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard, un jeu d'action et d'aventure qui se passe longtemps avant les aventures de Harry Potter, mais toujours dans le château anglais avec des magiciens. Un titre qui a rencontré un énorme succès commercial lors de son lancement.

Mais nombreux sont les fans qui ne voulaient ou pouvaient pas mettre 79,99 € dans le jeu à sa sortie, heureusement, les prix baissent petit à petit, et actuellement, Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard est affiché à 39,94 € chez Leclerc, dans sa version PlayStation 5. De quoi découvrir le monde des sorciers sans trop se ruiner.

Découvrez la quête exclusive de la Boutique hantée de Pré-au-Lard, qui donne accès à un cachot supplémentaire, à l'ensemble de cosmétiques du commerçant de Pré-au-Lard, ainsi qu'à une boutique de Pré-au-Lard en jeu. Hogwarts Legacy: L'Héritage de Poudlard est un jeu de rôle (RPG) et d'action-aventure immersif en monde ouvert qui se déroule dans l'univers des livres Harry Potter. Embarquez dans un voyage à travers des lieux familiers, et d'autres nouveaux, découvrez des animaux fantastiques, personnalisez votre personnage, préparez des potions, maîtrisez les sortilèges, développez vos talents et devenez le sorcier que vous avez toujours rêvé d'être. Le Poudlard des années 1800 vous attend ! Vous y incarnez un élève détenant la clé d'un secret antique qui menace d'anéantir le monde des sorciers. Découvrez la vie à Poudlard, forgez des alliances, combattez des mages noirs et façonnez le destin du monde des sorciers. Votre héritage dépend de vous. Écrivez votre propre histoire.