The Last of Us Part III : Neil Druckmann déçoit les fans avec cette petite déclaration

En compagnie de Craig Mazin (Chernobyl), Neil Druckmann fait le tour des médias pour la promotion de la Saison 2 de The Last of Us, adaptation en série live action de ses jeux vidéo qu'il a réalisé chez Naughty Dog. Cette semaine, c'est chez Variety que les deux hommes ont discuté, restant comme toujours très évasifs sur ce que proposeront ces nouveaux épisodes, afin de ne pas spoiler les spectateurs qui ne connaissent pas le jeu The Last of Us Part II. Bella Ramsey (Ellie) était avec eux et dévoile que, les yeux brûlant à cause des larmes mentholées, elle chantait Peanut Butter Jelly Time avant la scène la plus sombre de la saison afin de se sentir légère et énergique.

En fin d'interview, le sujet de la suite de la franchise a quand même été abordé. Neil Druckmann rappelle que la Saison 2 ne couvrira pas l'intégralité du second jeu, la série aura droit à encore une, voire deux saisons supplémentaires afin de conclure l'histoire. Mais, du côté des jeux vidéo, quid d'un The Last of Us Part III ? Eh bien le directeur des jeux va décevoir les fans et répond, « en soupirant » :

J’attendais cette question. Je pense que la seule chose que je dirais, c’est de ne pas parier sur le fait qu’il y aura davantage de Last of Us. Ça pourrait être le cas.

Coup dur pour les joueurs qui attendaient une suite, surtout après la diffusion l'année dernière du documentaire Grounded II: Making The Last of Us Part II, où Neil Druckmann affirmait avoir trouvé une idée pour un TLOU 3. Bon, une idée ne suffit pas à faire un jeu vidéo complet et Naughty Dog est habitué à mettre de côté ses franchises (Crash Bandicoot, Jak and Daxter, Uncharted) pour passer à autre chose. Justement, le studio a dévoilé récemment Intergalactic: The Heretic Prophet, une nouvelle licence qui pourrait marquer la fin de The Last of Us, du moins en jeu vidéo. Sur le petit écran, la série HBO va se poursuivre, au moins le temps de raconter l'histoire de TLOU Part II.

Pour rappel, la Saison 2 de The Last of Us sera diffusée à partir d'avril 2025 sur Max, la plateforme de SVoD de HBO. Vous pouvez retrouver la Saison 1 sur Amazon Prime Video.

