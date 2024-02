The Last of Us Part II : des infos pour la suite dans le documentaire Grounded II, TLOU Part III déjà confirmé ?

Après un teasing pendant quelques jours, Naughty Dog a diffusé Grounded II: Making The Last of Us Part II, un documentaire de deux heures qui revient sur la conception du dernier jeu en date du studio. Une vidéo particulièrement intéressante pour les fans de la franchise et du monde du jeu vidéo, à découvrir juste ici :

Au cours de ce long documentaire, le coprésident de Naughty Dog et cocréateur de la franchise Neil Druckmann a dévoilé qu'il a trouvé un concept pour un troisième jeu dans la licence The Last of Us. Bien évidemment, rien n'est confirmé, mais le tournage du documentaire date de l'année dernière, il y a fort à parier qu'un The Last of Us Part III est dans les tuyaux chez Naughty Dog.

Le premier jeu avait un concept très clair de l’amour inconditionnel qu’un parent ressent pour son enfant. Le deuxième, une fois que nous avons atterri sur cette idée de la recherche de la justice à tout prix, de la justice pour ceux que vous aimez, nous avons eu l’impression qu’il y avait ici un concept clair et qu’il y avait une ligne directrice du premier jeu sur l’amour. Si nous ne parvenions plus jamais à trouver un autre concept, c’était un bon point final. La dernière part du gâteau, l’histoire est terminée. Je me demandais : « Y a-t-il encore un concept là-dedans ? » Et depuis des années, je n’arrive pas à trouver ce concept. Mais récemment, cela a changé. Je n'ai pas d'histoire, mais j'ai ce concept, qui, pour moi, est aussi excitant que TLOU Part I, aussi excitant que TLOU Part II, c'est sa propre chose, mais il a cette ligne directrice pour les trois. On a donc l’impression qu’il y a probablement un chapitre supplémentaire dans cette histoire.

Pour rappel, Naughty Dog a développé pendant plusieurs années The Last of Us Online, un stand-alone multijoueur finalement annulé il y a quelques semaines. Mais le studio a également officialisé en mai dernier le développement d'un autre projet solo. Compte tenu de la date de tournage du documentaire, il y a fort à parier qu'il ne s'agisse pas de The Last of Us Part III, mais bien d'un autre titre, peut-être avec une franchise inédite.

Le studio a lancé le mois dernier The Last of Us Part II Remastered.

