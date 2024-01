The Last of Us Part II : un beau cadeau pour les fans teasé en vidéo

La franchise The Last of Us va refaire parler d'elle dans les prochains jours avec la sortie d'une version remastérisée pour PlayStation 5 du dernier opus, moins de quatre ans après son lancement sur PS4. Cela reste quand même un évènement pour les fans et Naughty Dog, qui tease aujourd'hui tout autre chose :

Le studio dévoile la bande-annonce de Grounded II: Making The Last of Us Part II, un documentaire revenant sur le développement de cet opus. Pour rappel, le premier volet avait eu droit au même traitement et c'était fort passionnant. Le teaser ci-dessus nous donne déjà un aperçu de ce qui nous attend, avec notamment la réaction des équipes de Naughty Dog après le leak massif et les spoilers qui se répandaient sur la Toile bien avant la sortie officielle.

Grounded II: Making The Last of Us Part II n'a pas encore de date de sortie, mais il est là pour accompagner le contenu post-lancement de The Last of Us Part II Remastered, dont la date de sortie est fixée au 19 janvier prochain sur PS5. Vous pouvez précommander le jeu à partir de 44,99 € sur Amazon, Cdiscount et la Fnac.