Switch 2 : Zelda, Metroid Prime 4, Mario Party Jamboree et d'autres titres seront améliorés sur la nouvelle console, voici les nouveautés

Nintendo a présenté aujourd'hui la Switch 2, sa prochaine console de salon portable. Une machine qui ne diffère pas tant que la Switch 1, mais qui proposera quelques nouveautés et améliorations, notamment du côté de la puissance. Le constructeur l'avait déjà annoncé, la Switch 2 sera rétrocompatible avec jeux de la Switch 1, mais il y a quand même quelques subtilités à retenir.

Dans son Direct, Nintendo a ainsi différencié trois types de jeux : les exclusivités Switch 2, les jeux Switch 1 jouables sur Switch 2 avec la rétrocompatibilité, mais également les jeux Switch 2 Edition. Concrètement, il s'agira de titres qui bénéficieront d'une mise à niveau payante pour profiter au mieux des améliorations de la nouvelle console. Nous pourrons ainsi redécouvrir Super Mario Party Jamboree, Metroid Prime 4: Beyond, Kirby et le monde oublié, The Legend of Zelda: Breath of the Wild et The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom avec diverses améliorations techniques, voici ce qu'il faut retenir :

Les nouvelles capacités de la Nintendo Switch 2 permettent aux jeux physiques et numériques compatibles sortis sur Nintendo Switch de bénéficier de mises à niveau payantes vers des versions Nintendo Switch 2 Edition qui proposent des graphismes améliorés, de nouveaux contenus ainsi que de nouveaux gameplays.

Devenez la star du show dans Super Mario Party Jamboree – Nintendo Switch 2 Edition + Jamboree TV, qui inclut de nouveaux modes et des mini-jeux qui utilisent le mode souris des Joy-Con 2, le micro intégré à la console, ainsi que la caméra Nintendo Switch 2 (vendue séparément). Invitez vos proches à vous rejoindre dans le Bowser Live, un mode où vous participez en personne à des compétitions à 2 contre 2 et à des défis physiques ! Mais prenez garde : l'équipe perdante pourrait avoir à rendre des comptes à Bowser ! Super Mario Party Jamboree – Nintendo Switch 2 Edition + Jamboree TV fera son arrivée le 24 juillet.

Découvrez ou redécouvrez Hyrule sous un nouveau jour dans The Legend of Zelda: Breath of the Wild – Nintendo Switch 2 Edition et The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom – Nintendo Switch 2 Edition, qui apportent une fréquence d'images améliorée, des temps de chargement réduits et de meilleurs graphismes, ainsi que des coups de pouce supplémentaires pour les joueurs et joueuses. Un service nommé ZELDA NOTES, exclusif aux versions Nintendo Switch 2 Edition de ces deux jeux, sera prochainement disponible via l'application mobile Nintendo Switch App (précédemment connue sous le nom Nintendo Switch Online). Ce service permettra d'aider les joueurs et joueuses à rechercher divers éléments, tels que les sanctuaires et les Korogus encore non découverts, et permettra également d'écouter des récits inédits contés par la princesse Zelda. Les versions Nintendo Switch 2 Edition de ces deux jeux seront disponibles au lancement de la Nintendo Switch 2 le 5 juin.

Les aventures en 3D de Kirby bénéficient elles aussi d'un boost supplémentaire sur Nintendo Switch 2 avec Kirby et le monde oublié – Nintendo Switch 2 Edition + Le pays des étoiles filantes. Un mystérieux météore s'écrase sur le monde de Kirby et le monde oublié, révélant une nouvelle histoire pour Kirby. Notre héros doit utiliser ses puissants pouvoirs et de nouvelles options de transmorphisme afin de se frayer un chemin en terre inconnue. La mise à niveau inclura ce nouveau contenu qui peut être joué en solo ou en coop locale, ainsi que des performances améliorées pour le jeu entier. Kirby et le monde oublié – Nintendo Switch 2 Edition + Le pays des étoiles filantes fera son arrivée le 28 août.

La plus grande chasseuse de primes de la galaxie fait son retour dans Metroid Prime 4: Beyond. Le jeu fera son arrivée sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2. La version Nintendo Switch 2 proposera, en plus des commandes standard, des commandes à la souris afin de manier le canon de Samus avec davantage de précision, ainsi que des graphismes et des performances améliorés. Elle permettra également de choisir entre le mode qualité et le mode performance, tous deux compatibles HDR, selon vos préférences et votre style de jeu. Explorez un monde immersif en 4K à 60 images par secondes, ou profitez d'une action en Full HD à 120 images par seconde lorsque le jeu fera son arrivée dans le courant de l'année.

Dans Légendes Pokémon : Z-A – Nintendo Switch 2 Edition, vous pourrez vivre sur Nintendo Switch 2 une aventure à Illumis en meilleure résolution et avec une meilleure fréquence d'image en fin d'année 2025.