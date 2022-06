Twisted Metal : 2 acteurs pour un seul Sweet Tooth et 3 autres comédiens confirmés au casting de la série

La pré-production de la série Twisted Metal par PlayStation Productions bat son plein actuellement. Nous savions déjà qu'Anthony Mackie tiendrait le rôle principal de John Doe, et avait récemment découvert les autres comédiens de renom que sont Thomas Haden Church, Stephanie Beatriz et Neve Campbell qui rejoignaient le casting.

Mais quid de Sweet Tooth, l'emblématique clown enflammé faisant office de véritable mascotte de la licence ? Il a été annoncé cette semaine que ce serait directement le producteur de la série Will Arnett qui donnerait sa voix au personnage. L'acteur vu dans Arrested Development, Parks and Recreation et bien d'autres n'en est pas à son coup d'essai : il a déjà prêté sa voix à Batman dans les films LEGO, Bojack Horseman ou encore le Dragon Lord dans Tiny Tina's Wonderlands (disponible à partir de 44,99 € sur Amazon.fr).



Qui dit doubleur dit personnage en effets spéciaux ? Pas forcément, car s'il n'est pas impossible que des effets visuels soient utilisés, c'est le corps du catcheur de la AEW Samoa Joe qui apparaîtra à l'écran, avec la voix de Will Arnett donc. Deadline, qui rapporte l'information, précise que Sweet Tooth sera ici représenté comme « un homme hilarant et terrifiant, aussi émotif que rusé, un majestueux tueur amoureux du chaos rempli de rage qui porte un masque de clown toujours souriant et utilise Lost Vegas comme terrain de chasse personnel, tout en conduisant son tristement célèbre camion de crème glacée apocalyptique ».

Le site dévoile au passage 3 autres personnages récurrents et acteurs qui les incarneront. Mike Mitchell (The Tomorrow War) sera Stu, meilleur ami de Mike, lui joué par Tahj Vaughans (P-Valley) avec qui il forme un duo à la Rosencrantz et Guildenstern, « plus partisan que combattant ». Lou Beatty Jr. (Finding Normal) sera lui Tommy, « un cartographe grisonnant et vieilli qui connaît les dangers du Wild Midwest ». Une belle petite bande se dessine pour cette série à venir prochainement sur Peacock.