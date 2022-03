Twisted Metal : une première saison courte et comique commandée par un diffuseur de renom

L'idée d'une série Twisted Metal était assez inattendue, la franchise n'étant pas spécialement connue du grand public. Elle avance pourtant bien, alors qu'un diffuseur vient de commander une saison complète du projet, tout du moins aux États-Unis. Il s'agit de Peacock, le service de vidéo à la demande de NBCUniversal, qui a visiblement été séduit par le pilote. Mais sachant que Peacock n'a pas encore prévu d'arriver en France, reste à savoir qui se chargera de la diffusion par chez nous.

Deadline, qui rapporte l'information, précise que les épisodes dureront environ 30 minutes et que la série prendra la forme d'une comédie d'action. Pour le reste, pas grand-chose de plus à se mettre sous la dent : Anthony Mackie incarnera bien John Doe, un héros amnésique qui va prendre part à des combats de voitures pour se faire une place dans une communauté sûre. Michael Jonathan Smith (Cobra Kai) officiera lui en tant que showrunner et scénariste principal.

« Twisted Metal est un phénomène mondial depuis plus de 25 ans, mais c’est la vision créative de cette adaptation en prise de vue réelle, dirigée par Michael Jonathan Smith, Rhett Reese et Paul Wernick, qui nous a époustouflés. De plus, Anthony Mackie en vedette l’a rendu indéniable! » a déclaré Lisa Katz, présidente du contenu scénarisé de NBCUniversal Television and Streaming. « Cette série comique imprégnée d’adrénaline est entre des mains expertes avec nos partenaires de Sony Pictures Television, PlayStation Productions et Universal Television, et sera le complément parfait à Peacock alors que nous continuons à rechercher des programmes divertissants uniques. »

« Nous sommes ravis que notre première série avec nos bons amis de Peacock se fasse avec nos incroyables partenaires d’Electric Avenue, Universal Television et nos collègues de PlayStation Productions », ont déclaré Jeff Frost, président de Sony Pictures Television Studios et Jason Clodfelter, coprésident de Sony Pictures Television Studios. « Michael Jonathan Smith et Rhett et Paul ont ingénieusement donné vie à cette comédie de haute action et nous sommes très chanceux d’avoir Anthony au centre de la série. Nous sommes impatients de voir cette équipe incroyable époustoufler le public avec ce concept tordu et inventif. »

« Twisted Metal est l’une des franchises les plus appréciées de PlayStation », a déclaré Asad Qizilbash, responsable de PlayStation Productions. « Nous sommes ravis d’avoir une équipe créative aussi incroyable et des partenaires qui travaillent ensemble et qui ont une telle passion pour cette licence emblématique. Nous avons hâte que les fans voient ce que nous avons prévu pour eux. »