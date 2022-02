PlayStation Productions : voici l'écran d'introduction du studio diffusé au début d'Uncharted

Ghost of Tsushima, The Last of Us, Twisted Metal... PlayStation Productions a plusieurs projets de films et de séries sur le feu, mais la première à voir le jour depuis la création officielle de l'entité en 2019, c'est bien Uncharted. Le long-métrage avec Tom Holland et Mark Wahlberg sort ce mercredi 16 février en France, avant de débarquer à l'international ce vendredi.

Is that a new PlayStation Productions animation? ????



See it on the big screen before the @UnchartedMovie action begins! pic.twitter.com/FB8kXyyMAy — PlayStation (@PlayStation) February 15, 2022

Et comme tout producteur qui se respecte, PlayStation Productions a droit à son écran d'introduction au début du film. Il est diffusé en ouverture d'Uncharted et le sera aussi devant les futures créations de la firme, mais vient aussi d'être diffusé en ligne pour que chacun puisse l'apprécier depuis chez soi. La société y rend hommage aux héros de ses plus grandes licences, en imprimant des motifs des boutons de ses manettes sur Aloy, Jin, Joel et Ellie, Kratos et Atreus, Astro Bot, Ratchet & Clank, Nathan Drake et Sackboy, en utilisant des tonalités bleutées propres à la marque.

Cette petite scène devrait à coup sûr avoir un impact particulier lors des expériences cinématographiques des joueurs. Pour vous préparez au visionnage d'Uncharted, vous pouvez vous procurer Uncharted: Legacy of Thieves Collection à partir de 45,99 € chez Amazon.fr.

