CINEMA : Gravity Rush, un film en préparation chez PlayStation Productions

Sony semble vouloir miser de plus en plus sur le 7e Art, il faut dire que l'adaptation d'Uncharted avec Tom Holland dans le rôle de Nathan Drake a rencontré un joli succès. Nous apprenions récemment que Days Gone allait être porté au cinéma par PlayStation Productions, mais ce n'est pas le seul projet en cours.

Comme le dévoile Deadline, PlayStation Productions s'est associé à Scott Free Productions afin de travailler sur une adaptation de Gravity Rush au cinéma. La franchise est pour rappel née en 2012 sur PSVita avec un titre conçu par SIE Japan Studio et Keiichiro Toyama (Silent Hill, Forbidden Siren), et une suite a vu le jour en 2017 sur PlayStation 4. Il ne s'agit pas de la licence la plus populaire de Sony,et nous ne savons pour le moment pas grand-chose sur cette adaptation en film de Gravity Rush. Le jeu met pour rappel en scène Kat, une femme amnésique qui est capable de manipuler la gravité et qui doit protéger Hekseville.

Le scénario de ce film Gravity Rush sera écrit par Emily Jerome (Panopticon) et c'est Anna Mastro (Société Secrète de la Royauté) qui réalisera cette adaptation pour le cinéma. Il faut pour l'instant se contenter de ces informations. Vous pouvez également précommander le film Uncharted en Blu-ray à 24,75 € sur Amazon.

Lire aussi : CINEMA : Uncharted, les easter eggs du film expliqués en vidéo, une date pour la sortie sur Amazon Prime Video