Twisted Metal : une nouvelle bande-annonce drôle et sanglante pour la série de PlayStation Productions

Quand PlayStation Productions a annoncé une adaptation de série en Twisted Metal, qui n'est pas la plus populaire de ses franchies ni la plus connue pour son scénario, il y avait de quoi être curieux. Mais il faut l'avouer, la première bande-annonce a donné envie d'en voir plus de cette série d'action comique aux épisodes courts.

Pensez à activer les sous-titres français

Et le second trailer dévoilé ce jour continue de nous faire saliver. Il nous plonge dans ce monde post-apocalyptique où les criminels ont été envoyés en dehors de villes fortifiées, quelque part entre New San Francisco et Las Vegas. Un livreur incarné par Anthony Mackie va y croiser une cliente campée par Neve Campbell, une malfrat peu bavarde jouée par Stephanie Beatriz, un flic aux méthodes musclées en la personne de Thomas Haden Church et le cinglé Sweet Tooth doublé par Will Arnett, entre autres, pour des séquences qui mêleront humour cynique, vannes sanglantes et séquences en voitures sous-tension, pour un rendu qui s'annonce original.

La série Twisted Metal doit toujours être diffusée à partir du 27 juillet 2023 sur le site de vidéo à la demande Peacock outre-Atlantique. En Europe et particulièrement en France, aucun diffuseur ne s'est encore manifesté.

