Twisted Metal : un Avengers dans la série de Sony

Vous le savez, Sony Pictures Television et PlayStation Productions travaillent actuellement sur une série Twisted Metal, basée sur sa franchise de jeux d'action façon destruction derby. Le script est assuré par les scénaristes de Deadpool et Cobrai Kai, et nous aurons droit à un acteur de renom en haut de l'affiche.

Comme le rapporte Deadline, Anthony Mackie a été choisi pour incarner le personnage de John Doe dans la série Twisted Metal. Après quelques seconds rôles, l'acteur américain s'est révélé au grand public dans Démineurs et tout le monde le connaît maintenant comme Sam Wilson/Le Faucon dans le Marvel Cinematic Universe. Il était récemment l'un des personnages principaux de la série Falcon et le Soldat de l'Hiver de Disney+ et enfilera le costume du Captain America dans un prochain film.

Dans Twisted Metal, Anthony Mackie incarnera donc John Doe, un personnage amnésique « qui parle aussi vite qu'il conduit », et qui se voit offrir une opportunité de rejoindre une communauté seulement s'il survit à un combat de voitures. Attendons maintenant de découvrir le reste du casting et une date de sortie pour cette série qui promet d'être explosive. Vous pouvez retrouver une figurine de Faucon à 38,90 € sur Amazon.

