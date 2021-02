Twisted Metal : le projet de série avance, les scénaristes de Deadpool et Cobrai Kai missionnés

La série The Last of Us pour HBO avec Pedro Pascal et Bella Ramsey n'est pas le seul projet à avancer du côté de PlayStation Productions. 3 films et 7 feuilletons seraient en gestation dans l'entreprise, et parmi ceux-ci, il y a une intrigante série Twisted Metal. La licence n'a beau pas être la plus forte du portfolio de Sony Interactive Entertainment, il est bien prévu de la transformer en récit de plusieurs épisodes depuis des mois.

Et l'initiative avance, comme le rapporte Variety. La saga de jeux d'action avec des véhicules, née en 1995, va être associée aux scénaristes Rhett Reese et Paul Wernick (Deadpool, Zombieland), ainsi qu'à Michael Jonathan Smith (Cobra Kai), qui officiera autant sur l'histoire qu'à la production exécutive. Du côté de la production, Will Arnett représentera Electric Avenue, Marc Forman et Peter Principato Artists First, Asad Qizilbash et Carter Swan PlayStation Productions et Hermen Hulst PlayStation Studios.



« Twisted Metal est l'une des franchises les plus appréciées de PlayStation », a déclaré Asad Qizilbash, directeur de PlayStation Productions. « Nous sommes ravis d'avoir une équipe aussi formidable qui travaille à donner vie à ce jeu emblématique pour les fans. »

L'histoire tournera autour d'un pilote loquace qui va pouvoir changer de vie s'il arrive à délivrer un mystérieux paquet à l'autre bout d'un monde post-apocalyptique. Aidé par un voleur de voiture à la gâchette facile, il va mener sa mission en croisant d'autres maraudeurs conduisant des véhicules dangereux, dont le fameux Sweet Tooth. Aucune date de sortie en vue, alors si l'envie vous prend d'approcher la licence, Twisted Metal sur PS3 est disponible pour 42,75 € sur Amazon.fr.