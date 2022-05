Twisted Metal : un comédien vu dans Spider-Man et une actrice de Brooklyn Nine-Nine confirmés au casting de la série

La série Twisted Metal avance bien, elle qui a récemment été commandée par le service de vidéo à la demande Peacock. Nous savons qu'elle prendra la forme d'un feuilleton d'action et de comédie, mené par Anthony Mackie dans le rôle principal de John Doe, héros amnésique forcé de prendre part à des combats de voitures mortels.

Deadline rapporte cette semaine que deux autres visages connus vont rejoindre le casting du projet. Nous avons d'un côté Thomas Haden Church (Sandman dans Spider-Man 3), qui incarnera l'Agent Stone, l'un des personnages jouables du jeu PlayStation, ici représenté en tant que « patrouilleur d’autoroute post-apocalyptique froid et inflexible qui gouverne les routes avec une langue pendue et une main de fer tordue, poursuivant même les plus petits crimes avec les jugements les plus sévères ». Il n'hésitera pas à « tuer quiconque sur son passage qui défie son pouvoir ».

En face, nous retrouverons Stephanie Beatriz (Mirabel dans Encanto, Rosa dans Brooklyn Nine-Nine), qui sera Quiet, « une voleuse de voiture féroce et badass qui agit purement à l’instinct [...], issue d’une communauté qui l’a opprimée dans le silence », dont le désir de vengeance chaotique va l'amener à former un lien antagoniste envers John Doe. La série menée par Michael Jonathan Smith (Cobra Kai) n'a pas encore de date de sortie, mais alors que son tournage devrait débuter prochainement, il faut avouer que son début de casting donne envie d'en voir plus.

