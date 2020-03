PS5 : en dehors des téraflops, la console est « supérieure de toutes les manières » à la Xbox Series X selon Jason Schreier

Jason Schreier, le rédacteur en chef de Kotaku, est peut être le journaliste jeu vidéo le mieux renseigné du milieu, et ce n'est dans tous les cas pas le moins bavard. Il est derrière d'innombrables leaks sur les coulisses de l'industrie, des affaires de pression sur les développeurs en période de crunch aux révélations anticipées de AAA.

Le monsieur est aussi animateur de son propre podcast, Splitscreen, et dans son dernier numéro, il est revenu sur les annonces des caractéristiques techniques de la PS5 et la Xbox Series X. Il a ainsi évoqué les propos de nombre de ses sources, qui auraient affirmé qu'au-delà de la bagarre des téraflops et d'autres détails sur l'infrastructure des machines, la PlayStation 5 était « supérieure de toutes les manières ».

[...] Les gens à qui j'ai parlé au cours des derniers mois et au cours des deux dernières années, et qui travaillent sur la PS5, ont à peu près unanimement dit : cette chose est une bête. C'est l'une des consoles les plus cool que nous ayons jamais vues, que nous ayons jamais utilisées auparavant. Il y a tellement de choses révolutionnaires ici, tant d' outils et de fonctionnalités en arrière-plan, d'API et toutes sortes d'autres choses qui dépassent largement mon champ de compréhension [...].

Alors, laissez-moi être clair. Donc, ce que j'entends des gens qui travaillent réellement sur ces choses, c'est que la Xbox n'est pas beaucoup plus puissante que la PlayStation, malgré ce nombre de téraflops, et uniquement ce nombre de téraflops.

Cela va amener à des semaines et des semaines de discussions sur la façon dont la Xbox [Series X] est la console la plus puissante, etc. Pendant ce temps, je reçois des messages de développeurs, même aujourd'hui, pour qui c'est presque une honte - la PS5 est supérieure de toutes les autres manières dont ils ne peuvent pas parler pour le moment. J'ai entendu au moins trois personnes différentes au cours des deux dernières heures, depuis [le discours de] Cerny, qui me disaient : wow, la PS5 est en fait un matériel supérieur à bien des égards, malgré ce que nous voyions dans ces fiches techniques.