PS5 : « l'une des consoles de salon les plus révolutionnaires jamais conçues » selon Ready at Dawn

PS5 et Xbox Series X ont officiellement dévoilé leurs caractéristiques techniques assez similaires cette semaine. Les joueurs se sont forcément empressés de chercher laquelle aurait le plus de puissance sous le capot, même si aucune donnée franche ne permet encore de pointer un avantage dans un camp ou un autre. La différence se fera certainement sur l'exploitation des possibilités des machines, et ce qu'a tenu à rappeler Andrea Pessino.

Dollar bet: within a year from its launch gamers will fully appreciate that the PlayStation 5 is one of the most revolutionary, inspired home consoles ever designed, and will feel silly for having spent energy arguing about "teraflops" and other similarly misunderstood specs. ???? — Andrea Pessino (@AndreaPessino) March 19, 2020

Le cofondateur de Ready at Dawn (The Order: 1886, God of War: Ghost of Sparta, Lone Echo) a en effet déclaré sur les réseaux sociaux que l'aspect révolutionnaire de la PS5 se verrait au travers de ses jeux. Selon lui, elle est « l'une des consoles de salon les plus révolutionnaires et les plus inspirées jamais conçues », bien au-delà de son nombre de téraflops.

Pari à un dollar : dans l'année suivant son lancement, les joueurs verront pleinement que la PlayStation 5 est l'une des consoles de salon les plus révolutionnaires et les plus inspirées jamais conçues, et se sentiront idiots d'avoir dépensé de l'énergie à discuter des « téraflops » et d'autres spécifications similaires mal comprises.

Accusé d'avoir des propos biaisés en raison des bonnes relations entre son studio et PlayStation, Andrea Pessino a expliqué que son commentaire n'avait rien de partisan, et était aussi en partie valable pour la Xbox Series X. Il tenait surtout à pointer le fait qu'en plus de leurs caractéristiques techniques améliorées, les nouvelles consoles avaient été faites avec plein de détails qui faciliteront la vie des développeurs et leur permettront de créer des jeux techniquement poussés plus facilement.

Whoa ... ce n'est certainement pas mon intention d'encourager et encore moins de participer à des guerres stupides autour des consoles. J'adore TOUTES les plateformes de jeux, toutes les marques. Console de salon, portable, mobile, PC et bien sûr VR ! J'aime et joue à tous et je ne tweete à la demande de personne. Je suis enthousiasmé par la prochaine génération de consoles - je pense qu'elles permettront la conception et l'exécution de jeux exponentiellement plus impressionnants, et PAS seulement parce qu'ils ont un matériel exponentiellement meilleur. Il y a eu des décisions architecturales ciblées *spécifiquement* sur des problèmes de développement qui ont historiquement fixé des limites à la vision des concepteurs. Ce qui m'amène à mon commentaire sur les « téraflops ». Une console est plus qu'une somme de spécifications - bien sûr, les améliorations matérielles sont importantes, mais les abstractions, les API, l'intégration et surtout *l'architecture* le sont encore plus. C'est là que les plus grandes innovations sont à venir en cette ère de rendements décroissants. C'est pourquoi se concentrer sur les chiffres ne fait pas grand cas. Je suis excité par la PS5, car je pense que de nombreuses décisions intelligentes qui ont été prises permettront aux développeurs de concevoir de façons nouvelles, *en particulier* pour les jeux à gros budget. Je ne faisais pas de comparaison, je partageais simplement mon optimisme.

Tout semble surtout indiquer que Ready at Dawn est déjà à l'œuvre sur un jeu de nouvelle génération, et se fait plaisir avec les possibilités des prochaines consoles. Reste désormais à attendre pour savoir ce qu'il nous prépare.

