PlayStation VR 2 : vue transparente, modes VR et cinématique... SIE dévoile l'expérience utilisateur du casque de la PS5 !

Décidément, Sony Interactive Entertainment aime parler de son PlayStation VR 2 au moment où nous l'attendons le moins. Comme lorsqu'il avait révélé le design officiel du casque de réalité virtuelle, c'est encore une fois par un billet inopiné sur le PlayStation Blog qu'il présente l'expérience utilisateur associée à l'appareil exclusif à la PlayStation 5.

Et il y aura de belles choses pour mettre les joueurs dans les meilleures conditions. Déjà, la vue transparente permettra de voir notre environnement réel depuis notre casque, sans avoir besoin de le retirer, grâce aux caméras avant intégrées. D'une simple touche de fonction de l'appareil ou une commande accessible grâce aux manettes, nous pourrons quitter le monde numérique pour voir notre salle de jeu, et inversement. Pour les streameurs, la Caméra HD (disponible à partir de 42,00 € sur Amazon.fr) pourra elle facilement être connectée pour nous montrer lors de nos parties.

L'espace réel alloué à notre session de jeu pourra sinon être facilement personnalisé grâce aux PSVR 2 Sense et un avertissement nous sera donné si nous approchons des limites définies. Enfin, nous aurons choix entre 2 modes d'affichage : le mode VR, pour un environnement virtuel à 360° en 4000 x 2040 HDR (2000 x 2040 par œil) avec un framerate de 90 Hz/120 Hz, et le mode cinématique, adapté aux contenus multimédias et jeux non VR, mais aussi aux expériences en réalité virtuelle, retransmettant notre partie sur un écran de cinéma virtuel en 1920x1080 HDR avec un framerate de 24/60 Hz, voire 120 Hz. Tout est expliqué par Yasuo Takahashi, chef de produit principal, ci-dessous.

Les préparatifs en amont de la sortie de PlayStation VR2 battent leur plein, et il nous tarde que vous découvriez les nouveaux jeux et les nouvelles expériences dont vous pourrez bénéficier avec notre casque de réalité virtuelle de nouvelle génération. Alors que nous poursuivons nos efforts à l’approche du lancement, nous tenions à vous offrir aujourd’hui un petit aperçu des fonctionnalités liées à l’expérience utilisateur qui vous attendent sur PS VR2.

Espace de jeu personnalisé

Il est possible de personnaliser l’espace de jeu de PS VR2 à l’aide des manettes PS VR2 Sense et des caméras intégrées. Grâce aux caméras, vous pourrez analyser la pièce, tandis que les manettes PS VR2 Sense vous permettront d’étendre et de personnaliser davantage la zone de jeu pour adapter votre style de jeu à votre environnement.

Pendant une partie, si vous vous rapprochez de la limite que vous avez configurée pour votre espace de jeu, vous recevrez un avertissement. Vous pouvez modifier vos paramètres à tout moment pendant que PS VR2 est connecté. Une fois votre espace de jeu configuré, les paramètres sont enregistrés. Ils seront toutefois perdus si vous changez d’espace de jeu.

Mode VR et mode cinématique

En mode VR, vous pourrez profiter de vos jeux VR dans un environnement virtuel à 360°. Le contenu s’affichera au format vidéo 4000 x 2040 HDR (2000 x 2040 par œil) avec une fréquence d’image de 90 Hz/120 Hz.

En mode cinématique, vous pourrez afficher l’interface utilisateur et le système de la PS5, ainsi que tous les contenus multimédias et jeux non VR, sur un écran de cinéma virtuel. Le contenu en mode cinématique s’affichera dans un format vidéo 1920×1080 HDR avec des fréquences d’image de 24/60 Hz, et même 120 Hz.

Les développeurs de jeux PS VR2 auront bientôt accès à la dernière expérience utilisateur pour PS VR2, par le biais d’une nouvelle version du logiciel système qui sera proposée tandis que le développement se poursuit. PS VR2 apportera de nombreuses nouveautés passionnantes, et nous avons hâte de vous en dire plus au sujet de notre casque de réalité virtuelle de nouvelle génération, qui repoussera les limites de l’innovation en matière de gameplay. Nous vous fournirons bientôt de nouvelles informations, y compris la date de lancement et les jeux supplémentaires qui sortiront sur la plateforme.

Les caractéristiques et le design présentés dans les images sont susceptibles d’être modifiés sans préavis.