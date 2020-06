RUMEUR sur la PS5 : voici la première image de la console sortie d'usine

Maintenant que la révélation de la semaine dernière est passée, la PS5 ne devrait plus faire parler d'elle avant quelques semaines. Les bruits de couloir font état d'une nouvelle présentation via un State of Play spécial en août prochain, mais rien n'est sûr. D'ici là, attendez-vous à un bon paquet de fuites, rumeurs et autres théories en tout genre sur la Toile.

En cette fin de semaine, c'est une photographie à la source non identifiée qui vient exciter les joueurs. Une image où trois employés qui seraient affiliés à Sony posent fièrement avec une PS5 sortie d'usine tourne depuis quelques heures, mais sa provenance a été perdue en cours de route, laissant planer le doute sur son authenticité. Certains imaginent tout de même qu'il s'agit d'un cliché pris pour de la communication interne, ce qui semble tout à fait plausible : après tout, la production du produit fini ne devrait plus trop tarder pour assurer les stocks, et les règles de confidentialité de Sony Interactive Entertainment se sont sûrement assouplies depuis l'officialisation du design de la console.



Toujours est-il que la photo nous permettrait d'avoir une nouvelle idée de l'imposante taille de la machine, à moins que le monsieur n'ait entre ses mains que l'une des façades blanches de la PlayStation 5, qui sont de toute manière les éléments les plus grands de l'objet. Certains vont sûrement essayer de s'amuser à deviner la taille de la console via cette image, mais en raison de trop nombreuses variables, nous ne devrions pas avoir de chiffre plus intéressant que lors de la précédente analyse des joueurs. Pour les données officielles, il faudra attendre le fin mot du constructeur.

Pour rappel, la date de sortie de la PS5 n'est pas encore connue, mais elle arrivera avant la fin d'année 2020.

Lire aussi : PS5 et PS5 Digital Edition : comparaison des consoles avec des photos du hardware !