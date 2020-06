PS5 : quelle taille fait la console ? Les joueurs tentent de le savoir

Hier soir, nous avons pu découvrir pour la première fois l'apparence de la PlayStation 5. Ce beau bébé à l'enveloppe blanche sera livré en deux versions, standard et Digital Edition, qui varieront par la présence ou non d'un lecteur de disque. Ainsi, si la largeur totale du produit varie, sa hauteur restera fixe.

oooh he a big big boi pic.twitter.com/gwI1yBT093 — Callum Uwunderwood (@DevRelCallum) June 12, 2020

Mais au fait, quelle taille fera la PS5 ? Sony Interactive Entertainment n'a pas encore répondu à la question, mais des internautes ont déjà tenté de trouver la réponse en analysant la taille des ports USB et du lecteur de la console. Et sans donner de chiffres exacts, ils arrivent à peu près tous au même résultat, à savoir que la PlayStation 5 sera la plus grande console du marché. Sa hauteur dépasserait les 32,5 cm de la PS3 et même les 33,3 cm de la Xbox One, pour une valeur estimée autour des 35-36 cm. Cette véritable tour pourra être posée droite sur un socle ou sur son flanc, mais dans tous les cas, il faudra prévoir de la place dans vos étagères pour la poser.

I've done this about 4 times and I'm getting similar results. pic.twitter.com/4lWxdhaoKq — EvilBoris HDR (@EvilBoris) June 11, 2020

À titre de comparaison, la Xbox Series X affiche une hauteur de 30 cm, mais un volume pas forcément moins imposant en raison de sa largeur.