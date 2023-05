PlayStation dévoile l'appareil de streaming Project Q et de nouveaux écouteurs sans fil

Si le PlayStation Showcase de ce mercredi soir était avant tout dédié aux jeux à venir dans l'écosystème de la marque, une annonce hardware a tout de même eu lieu à la fin de la présentation, juste avant le long segment révélant le gameplay de Marvel's Spider-Man 2. Vous vous souvenez de la rumeur d'une console portable Q Lite du mois dernier ? Eh bien, ce n'était pas des paroles en l'air, car l'accessoire Project Q (à ne pas confondre avec le jeu annulé d'Ubisoft) est une réalité, introduit par Jim Ryan au détour d'une courte vidéo.

Project Q servira donc à streamer via Wi-Fi les jeux installés sur notre PS5, à l'exception des productions destinées au PSVR 2, et quelques détails supplémentaires à son sujet ont été donnés via un communiqué du côté de Business Wire. Comme avec la manette Backbone One - PlayStation Edition sur mobiles, il faudra passer par l'application Remote Play pour s'en servir. Elle sera équipée d'un écran LCD de 8 pouces, pouvant atteindre une résolution de 1080p à 60 fps, et de toutes les touches et fonctionnalités propres à la DualSense, dont les gâchettes adaptatives et les retours haptiques.

Project Q sortira en fin d'année, sans plus de précision. Davantage de détails nous seront donnés dans les prochains mois, dont son prix que nous espérons n'être pas trop élevé. Par ailleurs, des écouteurs sans fil officiels vont également être commercialisés, pouvant être aussi bien utilisés sur PS5 que PC, avec une connectivité Bluetooth pour smartphones. Ils proposeront une expérience audio sans perte et à faible latence.

La PS5 et ses autres accessoires sont en vente sur Amazon.