Xsolla publie un rapport trimestriel sur l’avenir du jeu et du développement de jeux : une analyse préliminaire des indicateurs du printemps 2024 et des tendances à venir

En 2023, où le jeu mobile représentait 49% du marché mondial, cette édition de “The State of Play” met en lumière l’évolution du paysage du jeu mobile. Le rapport navigue à travers les avancées en matière de conformité et de réglementation mondiale, y compris la loi sur les marchés numériques dans les nouvelles stratégies d’engagement des joueurs en Europe, offrant un aperçu du potentiel futur de la monétisation et de la distribution du jeu mobile. Il discute de l’impact du jeu multiplate-forme et de l’importance des modèles de monétisation innovants, fournissant des informations exploitables pour les développeurs et les parties prenantes de l’industrie.

“The State of Play” souligne l’importance de l’académie dans la croissance et la diversification de l’industrie du jeu. Il explore comment les programmes et initiatives éducatives développent les talents et favorisent la diversité et l’inclusivité au sein de la communauté du jeu. Cette édition souligne la relation symbiotique entre l’industrie du jeu et les institutions académiques, mettant en évidence les programmes qui ont un impact significatif sur les étudiants et l’industrie.

Selon Berkley Egenes, directeur marketing et croissance chez Xsolla :

En introduisant la dernière édition de ‘The State of Play’, nous ne partageons pas seulement des informations sur l’industrie, mais nous plaidons pour une vision transformative : l’égalité d’accès pour tous. Cette initiative va au-delà de notre engagement envers l’innovation et la croissance au sein de l’industrie du jeu. Il s’agit de briser les barrières pour garantir que chaque développeur, quelle que soit la taille de son entreprise, ait l’opportunité de montrer sa créativité et d’atteindre un public mondial. Notre objectif est de fournir des plateformes et des outils qui favorisent les opportunités créatives, l’exposition internationale, et le développement de projets uniques, en veillant à ce que l’avenir du jeu soit accessible à tous. Nous visons à donner du pouvoir à chaque joueur et développeur dans le monde, en veillant à ce que le paysage du jeu soit aussi diversifié et dynamique que sa communauté.

Le rapport offre une analyse approfondie du climat actuel d’investissement dans l’industrie du jeu, y compris les tendances de financement, les fusions et acquisitions. Il décrit les changements dans les modèles d’investissement, des sommets de l’essor induit par la pandémie à une approche plus mesurée en 2024. “The State of Play” fournit une feuille de route pour naviguer dans les aspects financiers de l’industrie, offrant des informations sur les opportunités d’investissement stratégique et prévoyant les tendances futures.

Avec des commentaires d’experts de l’industrie comme Mukul Aurora, co-fondateur de Appsoleut Games; Mariusz Gasiewski, PDG de Mobile Gaming and Apps Lead chez Google; Karla Reyes, fondatrice et directrice de studio, Anima Interactive, le rapport Xsolla : The State of Play est maintenant disponible en téléchargement gratuit. Pour obtenir votre copie et obtenir des informations précieuses sur l’industrie du jeu, visitez leur site web : xsolla.pro/txr-spring24