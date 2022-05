Monster Hunter Rise: Sunbreak, les Parangons et Talents de substitution introduits en vidéo, une manette Switch Pro Malzeno dévoilée

En mars dernier, Capcom a diffusé un Digital Event pour communiquer autour de Monster Hunter Rise: Sunbreak, l'extension du jeu Switch et PC qui sortira en juin, comme nous l'avons d'ailleurs appris à cette occasion. L'éditeur va remettre ça d'ici quelques semaines et nous le fait savoir, petit teaser vidéo à l'appui.

Nous avons donc rendez-vous le mardi 10 mai à 16h00 pour découvrir à minima une bande-annonce inédite, l'introduction de plusieurs créatures que nous chasserons, des détails sur les nouvelles actions que notre Chasseur pourra effectuer en combat et bien plus, comme des fonctionnalités additionnelles. Vous pourrez suivre cette présentation via Twitch et également via YouTube, nous rajouterons le flux vidéo lorsqu'il sera disponible.

Mise à jour : vous pourrez suivre la diffusion ci-dessous.

La présentation du jour a donc débuté avec la diffusion d'une nouvelle bande-annonce que vous pouvez revoir séparément ci-dessous et qui met en avant la plupart des nouveautés introduites ensuite par les développeurs. Ainsi, trois nouveaux monstres ont été introduits, à commencer par le Seregios, connu des joueurs de Monster Hunter 4 Ultimate. Il faudra se méfier de ses écailles acérées et de ses plongeons, en plus de sa capacité Lamécailles infligeant le statut Hémorragie. Les deux autres sont des sous-espèces de créatures déjà présentes, à savoir le Somnacanth aurore avec son souffle glacial et l'Almudron magma se cachant dans le sol de la Caverne de lave. La star de l'extension, le Malzeno, sera un véritable vampire puisqu'il commande une armée de créatures absorbant l'énergie vitale, lui-même infligeant Hémorragie. Et comme si ce n'était pas assez terrifiant, il peut arborer une autre forme légèrement teasée.

Parmi les nouveautés de gameplay, nous retrouvons sinon les Parangons, des compagnons d'aventure PNJ qui se débloqueront au fil de l'avancée du scénario, chacun maîtrisant un type d'arme différent et qui ne pourront être utilisés que dans les Quêtes Parangon jouables en solo. Les représentants connus pour le moment sont listés ci-dessous.

Kamura Hinoa

Minoto Elgado Fiorayne

Luchika

Jae

Amiral Galleus

Maître Arlow

Nous pourrons également modifier le Talent de substitution avec deux loadouts interchangeables à la volée et utiliser le Transfert d'Esquive pour éviter une attaque et rapidement passer de l'un à l'autre pour contre-attaquer dans la foulée. Il sera même possible de courir directement sur les murs. Les nouveaux Talents de substitution des 14 types d'armes seront présentés à compter du 16 mai en vidéos, que nous relayerons sur le site.

Pour terminer, les collectionneurs de manette seront ravis d'apprendre qu'un modèle de Pro Controller Switch illustré avec le Malzeno verra le jour en même temps que Monster Hunter Rise: Sunbreak. De nombreux visuels sont disponibles en page suivante pour illustrer le tout.

Monster Hunter Rise: Sunbreak sortira le 30 juin 2022. Le jeu de base est lui toujours disponible à l'achat sur Amazon au prix de 44,99 €.

