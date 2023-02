Monster Hunter Rise: Sunbreak, le Velkhana et toutes les nouveautés de la Mise à jour n°4 introduites en vidéo et datées

La semaine dernière, Capcom nous a donné rendez-vous ce mercredi 1er février à 23h59 (ou plutôt jeudi 2 à minuit) afin de découvrir le contenu de la prochaine mise à jour de Monster Hunter Rise: Sunbreak sur Switch et PC, les récentes versions PS5, PS4, Xbox Series X|S et Xbox One du jeu venant juste de paraître, sans l'extension prévue pour le printemps. Vous pouvez donc revoir l'intégralité du Digital Event ci-dessous, dont nous allons évoquer les annonces dans la suite de cet article.

Pour commencer, les deux créatures phares de cette Mise à jour n°4 seront donc le Velkhana de Monster Hunter World: Iceborne, maître du froid et de la glace, qui sera accessible au RM 10, et une variante d'un dragon ancien, le Valstrax écarlate éveillé, qui nécessitera d'être RM 160. Les vaincre permettra évidemment de récupérer des matériaux pour crafter de sublimes armures, que ce soit pour notre avatar ou nos compagnons Canyne et Felyne. Les Quêtes Recherche Anomalie vont elles accueillir le Gore Magala du chaos et le niveau des Investigations Anomalie sera augmenté jusqu'à 220, avec des dragons anciens à partir du niveau 111. Avec toujours plus de loot, les possibilités de l'artisanat Qurieux n'en seront donc que plus grandes.

Les quêtes hebdomadaires seront enrichies de nouveautés avec notamment de deux doubles menaces sous la forme d'un affrontement face au Bazelgeuse vulcan et Gore Magala du chaos d'un côté, et du Rajang orage avec le Magnamalo enragé de l'autre au sein d'une arène. Après le délire des armes en peluche, les développeurs ne se sont pas calmés et vont proposer en DLC payant des skins des personnages du guide de chasse, en plus d'emotes, poses, coiffures, maquillages, stickers, BGM, voix de chasseur et de l'apparence de Minoto. Tout cela sera disponible la semaine prochaine, le mardi 7 février !

Quant à la suite du programme, la Mise à jour n°5 est prévue pour avril avec le retour d'un dragon ancien et un monstre amélioré. Enfin, le fameux costume offert faisant l'objet d'une campagne promotionnelle est donc une apparence de Velkhana pour notre Chumsky. Pour l'obtenir, il suffit de vous connecter avec votre Capcom ID sur la page prévue à cet effet entre le ce jeudi 2 février à 2h00 et le lundi 6 février à 5h00. Des visuels sont à retrouver en page suivante.

