Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin, une suite au jeu narratif annoncée sur Switch

Monster Hunter Stories avec ses graphismes cel-shadés n'est pas l'épisode le plus marquant de la saga, et pourtant, Capcom va lui offrir une suite inattendue. Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin a été annoncé lors du Nintendo Direct Mini: Partner Showcase, juste après la révélation de Monster Hunter Rise.

Nous incarnerons ici encore un Rider qui part à l'aventure avec ses Monsties, qui va devoir enquêter sur la disparition massive des Rathalos. Notre héros est le descendant du légendaire chasseur Red et va alors faire la rencontre d'une fille wyvérienne à qui l'on a confié un œuf, marquant le début d'une aventure narrative riche en émotions et en rebondissements. Pour le moment, Capcom ne nous en dit pas plus, mais des informations sont promises pour le TGS 2020. Attendez-vous tout de même à des connexions encore secrètes avec Monster Hunter Rise...

Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin n'a pas encore de date de sortie précise, mais il verra le jour sur Switch à l'été 2021.