Resident Evil 9 : les rumeurs du moment excitent les fans, mais…

AestheticGamer a partagé quelques détails sur la Toile concernant Resident Evil 9. Les rumeurs pullulent donc sur les réseaux, dur de faire le tri… En mars dernier, Disk Golem avait indiqué que ce neuvième opus serait un monde ouvert, s’inspirant grandement de Dragon’s Dogma 2. Notre ami du jour a confirmé la chose en livrant de nouveaux détails selon les bruits de couloir qu’ils auraient eu échos.

Alors, quoi de neuf docteur ? Après le remake incroyable de Resident Evil 4 (lire notre test), Leon S. Kennedy, âgé de 48 ans, pourrait faire son grand retour et serait le personnage principal. En outre, il est dit que l’histoire se passerait en Asie du Sud-Est. Cependant, bien que AestheticGamer soit connu du milieu pour ses informations, notre camarade souhaite tout de même mettre les choses au clair avec la communauté, car nous avons affaire à des détails datant de 2020/2021.

En 2020/2021, Resident Evil 9 ÉTAIT un jeu se déroulant en Asie du Sud-Est, sur une île dans une ville rurale. C'était vrai. Mais depuis, il s'est aussi écoulé plus de 3 ans. Il peut se passer beaucoup de choses en plus de 3 ans. Je sais même que Resident Evil 9 a été retardé d'un an à un moment donné, même après le retard à cause du COVID, ce qui est habituel pour les titres RE qui sont soit retravaillés, soit rebootés à un moment ou à un autre. La plupart des jeux Resident Evil connaissent ce genre de situation en cours de développement, ce n'est pas si inhabituel.

Je n'ai jamais publié le lieu et le personnage parce que c'est une vieille information pas forcément fiable, mais j'ai partagé ces détails que j'ai supprimé sur Discord, qui est l'endroit d'où vient ce genre de rumeurs. […] Je ne voulais pas que ce soit exhibé au public, mais maintenant que c’est le cas, je ressens le besoin de clarifier les choses.