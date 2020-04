Ce week-end sur GAMERGEN.COM : le poids de Final Fantasy VII Remake, les rumeurs entourant Resident Evil 8, et notre INTOX ou INTOX sur la PS5

Ce week-end sur GAMERGEN.COM est une rubrique journalière permettant de revenir sur l'essentiel de l'actualité de ces dernières 48 heures. Que s'est-il passé en ces samedi 4 et dimanche 5 mars 2020 ?

Le poids de Final Fantasy VII Remake a été dévoilé et, oui, il faudra faire de la place dans sa console. À côté de cela, Capcom aurait transformé Resident Evil: Revelations 3 en Resident Evil 8, et nous vous avons partagé notre article détente du week-end, à savoir une INTOX ou INTOX se penchant sur la PS5.

Dans le reste de l'actualité, la Saison 7 de PUBG a été datée, les dates de l'E3 2021 ont été dévoilées, Ubisoft a annoncé la fin des DLC de Rocksmith, le pic de fréquentation de Steam a encore été battu, Techland a parlé brièvement du Ray-Tracing et de Dying Light 2, la tracklist de l'OST de Final Fantasy VII Remake a été communiquée, 500 000 GTA$ pourront être récupérés gratuitement dans GTA Online ce mois-ci, Mark Hamill a dit adieu à la saga Skywalker avec un message, et un point a été fait sur l’épilogue inédit de Xenoblade Chronicles: Definitive Edition.

Pour finir, sachez que deux minutes de gameplay de The Last of Us Part II ont fuité.