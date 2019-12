Resident Evil : des joueurs déjà invités à tester un « titre non annoncé », Resident Evil 8 dans les tuyaux ?

Resident Evil 2 a eu droit à son remake sur PC, PS4 et Xbox One, et alors que nous ne l'attendions pas si tôt, Resident Evil 3 aura droit au même traitement en avril prochain.



Capcom a cependant déjà de la suite dans les idées, et même un autre projet bien avancé. L'été dernier, l'éditeur organisait des sessions de test auprès des Resident Evil Ambassadors, vraisemblablement pour jouer à Resident Evil Resistance, le mode multijoueur asymétrique fourni avec Resident Evil 3. Tsuyoshi Otani, le producteur en charge du programme, vient d'envoyer un nouveau mail aux membres cette semaine, pour faire le point sur les Game Awards et l'annonce du jeu, et aussi inviter les joueurs à tester un « jeu non annoncé ».

Aussi, exclusivement pour les Ambassadeurs, nous avons des invitations pour une session de test de notre jeu non annoncé, et des places prioritaires pour notre stand sur de futurs salons.

Difficile de savoir si ce titre était déjà celui en test l'été dernier, mais dans tous les cas, une autre expérience est bien toujours en phase d'essai chez Capcom. L'hypothèse la plus logique serait celle d'un Resident Evil 8, suite de la saga qui finira forcément par arriver, et qui pourrait alors voir le jour sur PS5 et Xbox Series X quelques mois plus tard. Un énième spin-off n'est pas non plus à exclure, tout comme la possibilité que Capcom se serve du programme Resident Evil Ambassador pour tester des jeux liés à d'autres licences : quelqu'un a dit Dino Crisis ?