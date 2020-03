Resident Evil 3 : les notes de la presse française

Nous y voilà... Après la presse anglaise, nous nous penchons sur les impressions des journalistes français concernant la nouvelle œuvre vidéoludique de Capcom, Resident Evil 3. Nos amis ont-ils aimé plonger dans cette odyssée horrifique remise au goût du jour ? Eh bien, dans l'ensemble, oui, malgré quelques frustrations.

Pour JeuxVideo.com, le titre est « graphiquement splendide, fluide, et dopé par des séquences diablement réussies », pour Gamekult, nous avons là « un survival horror d'une efficacité brute, bâti autour d'un ennemi qui vous traquera sans relâche du début jusqu'à la fin », pour Gameblog, « Resident Evil 3 aurait initialement dû être proposé avec Resident Evil 2 », pour JeuxActu, « c'est diablement court et maigre en contenu global », et pour Millenium, « l'aventure est toutefois assez simple dans ses affrontements, grâce à de nouvelles mécaniques de gameplay et ne mettra pas vos méninges à rudes épreuves ».

La date de sortie de Resident Evil 3 est fixée au 3 avril 2020.