Resident Evil 3 : des exemplaires déjà chez certains joueurs, Capcom réagit

Drôle de lancement que celui que va vivre Resident Evil 3. D'un côté, l'éditeur prévoit des retards pour les versions physiques en cette période de crise sanitaire, et vient même d'en aviser la communauté. De l'autre, certains revendeurs qui ont reçu les copies en amont ne se sont pas fait prier pour les expédier ou les vendre aux joueurs.

Des exemplaires sont en effet déjà arrivé chez des acheteurs, notamment en France, qui se sont empressés de le faire savoir sur les réseaux sociaux. Certains ont même déjà diffusé des extraits inédits sur YouTube ou Twitch, causant forcément l'ire de Capcom. L'éditeur vient officiellement de réagir à la situation, et s'il ne jette pas la pierre aux joueurs, il leur demande de ne pas diffuser de contenu en ligne avant la sortie officielle.

Nous savons qu'un certain nombre de premiers exemplaires de Resident Evil 3 ont été expédiés et vendus en France. Ces premières expéditions n'étaient pas autorisées et nos équipes locales de Capcom travaillent pour résoudre la situation. Le lancement mondial officiel de Resident Evil 3 reste inchangé pour le 3 avril 2020. En attendant, nous demandons aux joueurs qui ont reçu leur copie avant la date prévue de préserver l'expérience de jeu des autres joueurs qui attendent la sortie du jeu avec impatience en évitant de poster des spoilers, des images ou des séquences du jeu. Les contenus non autorisés ayant fait l'objet d'une fuite sont susceptibles d'être retirés.

Il devient de plus en plus dur de tenir jusqu'à la date de sortie de Resident Evil 3, le 3 avril 2020, mais soyez patients, il n'y a désormais plus qu'une grosse semaine à attendre. Vous pouvez d'ailleurs toujours vous échauffer avec la démo si besoin.