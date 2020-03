Resident Evil 3 : une bande-annonce inédite à découvrir en finissant la démo

Resident Evil 3 n'arrive plus dans si longtemps que ça, et Capcom a trouvé le meilleur moyen de tuer l'attente jusque là. Une démo doit en effet arriver le 19 mars en France, mais est déjà disponible en avance dans certaines contrées du globe.

Certains joueurs ont forcément pu la faire et refaire depuis quelques heures, et vous aurez tout le loisir de découvrir du gameplay en ligne si vous cherchez un peu. Si vous n'aviez pas prévu de parcourir la version d'essai, mais avez tout de même envie d'un nouvel aperçu du titre, sachez que terminer cette démo permet de visionner une bande-annonce inédite conçue pour l'occasion.

Elle peut être visionnée ci-dessus pour ceux qui le désirent, avec peu de scènes inédites, mais un beau condensé de nervosité et d'action pour faire monter la hype. Bref, tout juste ce qu'il faut pour nous exciter avant la date de sortie de Resident Evil 3, ce 3 avril 2020 sur PC, PS4 et Xbox One.

