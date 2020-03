Resident Evil 3 : perdus dans l'histoire de la série ? Voici le récapitulatif vidéo qu'il vous faut

La saga Resident Evil a beau être l'une des plus appréciées de l'histoire du jeu vidéo, elle n'en reste pas moins l'une des plus fournies en termes d'épisodes et de lore associé. Les remakes en cours depuis quelques années ont ainsi permis de rafraîchir certains points du scénario.

Mais pour ceux qui auraient pris le train en marche ou prévoiraient de le faire avec Resident Evil 3, Capcom vient de sortir un récapitulatif des évènements passés en vidéo. Cette séquence retrace sommairement les moments clés de Resident Evil, Resident Evil 0 et Resident Evil 2, du déploiement du S.T.A.R.S. en réponse au premier incident à l'enquête de Claire Redield pour retrouver son frère.

Tout mène désormais vers l'aventure de Jill Valentine et Carlos contre Nemesis, dont vous pourrez avoir un avant-goût dès demain avec une démo jouable. Sinon, la date de sortie de la version complète, c'est pour bientôt : Resident Evil 3 est prévu pour le 3 avril 2020 sur PC, PS4 et Xbox One.

Lire aussi : PREVIEW de Resident Evil 3: Nemesis rôde de nouveau à Raccoon City