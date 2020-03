Resident Evil 3 et Resident Evil Resistance : la démo Raccoon City datée, ainsi qu'une bêta

Capcom l'avait annoncé il y a quelques semaines, une démo de Resident Evil 3 est attendue avant le lancement du jeu au début du mois prochain. Eh bien, il ne faudra pas patienter très longtemps avant de découvrir cette version d'essai, elle sortira à la fin de la semaine sur toutes les plateformes.

Comme l'indique Capcom, la démo « Resident Evil 3 : Raccoon City » sera disponible à partir du jeudi 19 mars, à 5h00 sur Xbox One et à 19h00 sur PC et PlayStation 4. L'occasion de retrouver Jill Valentine et Carlos Oliveira dans la ville infestée de zombies et de croiser le Nemesis au détour d'une ruelle sombre. Outre une petite portion du jeu, les joueurs pourront également participer à la « chasse aux M. Charlie », qui consiste à trouver une vingtaine de statuettes dans Raccoon City.

Mais, vous le savez, Resident Evil 3 débarquera accompagné de Resident Evil Resistance, un jeu multijoueur au gameplay asymétrique. Ce dernier aura lui aussi droit à une version d'essai au travers d'une bêta ouverte, disponible à partir du 27 mars à 8h00 sur Xbox One et à 18h00 sur PC et PlayStation 4. Les joueurs pourront incarner le Mastermind Daniel Fabron ou l'un des quatre Survivants sélectionnés (sur six au total) pour découvrir le titre.

Pour rappel, la date de sortie de Resident Evil 3 et Resident Evil Resistance est fixée au 3 avril 2020 sur PC, PlayStation 4 et Xbox One.

