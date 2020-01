Resident Evil 3 : un thème PS4 offert en précommande, le voici en vidéo

Les joueurs qui ont retourné Resident Evil 3: Nemesis au début des années 2000 attendent avec impatience le remake du survival-horror de Capcom, et comme pour le second opus, il y aura des bonus pour ceux précommandant le jeu. Outre le pack Costumes Classique pour Jill et Carlos, un thème est offert sur PlayStation 4.

Eh oui, les joueurs précommandant Resident Evil 3 sur le PlayStation Store peuvent obtenir un Thème Spécial. Rien de bien folichon en vue, c'est un thème statique reprenant l'artwork principal du remake, avec Jill, Carlos et le Nemesis, des icônes avec un effet abimé et surtout une musique bien oppressante, un peu trop d'ailleurs. Un internaute partage un aperçu de ce thème en vidéo, c'est à découvrir ci-dessus.

Pour rappel, la date de sortie de Resident Evil 3 est fixée au 3 avril 2020 sur PlayStation 4, mais également sur PC et Xbox One.

Lire aussi : Resident Evil 3 : un peu plus d’action, un point sur le développement, et quid du doublage français ?