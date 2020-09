DOOM Eternal : des artworks et commentaires d'artistes pour les armes en amont de la sortie de The Ancient Gods, Épisode 1

Difficile d'être passé à côté de l'information tant elle a fait du bruit, Microsoft s'est payé Bethesda et donc les différents studios et licences de l'éditeur, dont Doom. Le dernier épisode en date, DOOM Eternal, va lui poursuivre sa vie comme si de rien n'était avec la sortie le mois prochain de sa première extension, The Ancient Gods, Épisode 1. Après une bande-annonce hypant bien le scénario, l'éditeur vient de publier une galerie d'artworks mettant en avant le travail de trois artistes sur les armes du Slayer, commentaires à l'appui.

Rien de bien nouveau quant à ces instruments de mort, mais les fans les plus investis trouveront dans ces visuels et déclarations quelques détails plutôt intéressants.

Le Canon Lourd par Colin Geller : Le processus de développement du canon lourd a été un super défi. La création d’une arme humaine qui soit à la fois unique et originale est une tâche longue qui demande un travail très poussé. Finalement, ces efforts ont porté leurs fruits et j’ai l’impression que l’arme offre un bon contraste par rapport à d'autres armes. Rocket par Colin Geller : C’est la première arme que j’ai eu la chance de concevoir pour DOOM Eternal. C’était un processus fascinant, parce qu’on voulait injecter un nouveau style dans une arme initialement ultra classique. On a fait évoluer la forme et la fonction pour s’éloigner du basique « gros tube qui fait boum ». La Mitrailleuse par Bryan Flynn : L’idée avec cette arme était de garder le côté industriel assez brutal de la mitrailleuse de 2016 tout en l’améliorant avec des éléments de science-fiction complètement déjantés. J’ai donc intégré des surfaces organiques plus rigides et mieux adaptées à son apparence, et ajouté des sources d’énergie lumineuses autour du canon et de la ceinture de munitions. Je voulais qu’elle fasse de la lumière dans tous les sens comme un sapin de Noël quand on appuyait sur la gâchette. Le BFG par Bryan Flynn : Mon boulot, c’était d’améliorer le BFG pour la vue à la première personne tout en conservant son apparence de base. Pour ces améliorations, je me suis inspiré des moteurs et des motos. J’ai orienté le design de l’arme pour inclure des surfaces rigides en mettant l’accent sur des animations rappelant les pistons et les cylindres. Le Super Shotgun par Jon Lane : Comme le disait John Carmack, DOOM c’est avant tout « des fusils à pompe et des démons ». Le tout premier DOOM a fait entrer les fusils à pompe sous toutes leurs formes au panthéon des armes des FPS. Aujourd’hui encore, il arrive de retrouver le Super Shotgun de DOOM II dans les classements des meilleures armes de l’histoire du jeu vidéo. Pour le design du Super Shotgun de DOOM Eternal, il était nécessaire de respecter cette histoire et de rester fidèle à son héritage. Le Shotgun par Jon Lane : Le Shotgun de DOOM Eternal fait avant tout office d’outil moderne et polyvalent pour faire un pendant au reste de l’arsenal du jeu, moins conventionnel. Créé de façon à contraster avec le Super Shotgun, plus ancien et plus brutal, le Shotgun a une apparence militaire futuriste, qui recherche l’efficacité avant tout. Le Fusil à Plasma par Jon Lane : Le fusil à plasma de DOOM Eternal rend hommage à l’arme originale telle qu’elle apparaît dans le DOOM de 1993. Pendant le développement, le sprite original créé par le fondateur d'id Software, Kevin Cloud, et le reste du matériau source ont souvent servi de point de référence. Bien que le nouveau modèle de l’arme ait subi plusieurs modifications d’apparence pour la rendre plus moderne, elle a été conçue pour être immédiatement reconnue par les fans de la première heure de DOOM.

Reste à voir si des armes inédites seront introduites à l'occasion de la sortie de The Ancient Gods, Épisode 1 le 20 octobre sur PS4, Xbox One, PC et Stadia. DOOM Eternal peut être acheté 34,99 € à la Fnac. Une version Switch est toujours attendue, bien que n'ayant plus fait parler d'elle depuis bien longtemps... en plus de déclinaisons PS5 et Xbox Series X | S.

