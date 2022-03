The House of the Dead: Remake, une date de sortie et un nouveau trailer pour la réédition exclusive à la Switch

MegaPixel et Forever Entertainment se sont associés pour le développement de The House of the Dead: Remake, une modernisation du rail shooter culte de 1997. Le projet avait été annoncé lors d'un Nintendo Direct en avril 2021, alors pour une sortie dans l'année, mais était toujours attendu depuis.

Que les curieux se rassurent, le projet n'est pas oublié. Il va même bientôt se concrétiser, permettant de profiter de graphismes et contrôles améliorés, de multiples fins, d'un mode Photo, d'armes à débloquer, d'une Galerie d'illustrations à remplir et de la possibilité de jouer à 2 en local. Bande-annonce à l'appui, sa date de sortie vient d'être calée au 7 avril 2022, pour le moment en exclusivité sur Switch.

Le lancement se fera d'abord sur l'eShop, où les précommandes ouvriront le 31 mars, mais des éditions physiques et collector sont pour mémoire prévues pour plus tard grâce à Microids. La suite The House of the Dead 2 devrait aussi avoir droit à son remake dans les mois à venir, si les plans n'ont pas changé. Pour les nostalgiques, The House of the Dead: Overkill - Extended Cut Edition est disponible à partir de 29,99 € sur Amazon.fr.