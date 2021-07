The House of the Dead et Panzer Dragoon : les remakes auront droit à leurs éditions physiques et collector

Microids continue d'éditer un tas de jeux, mais il se lance également dans la distribution de titres tiers. Et aujourd'hui, le studio français annonce un partenariat avec SEGA et MegaPixel afin de distribuer des éditions physiques et collector de Panzer Dragoon: Remake et The House of the Dead: Remake.

Malheureusement, le communiqué partagé est très flou, Microids ne précise pas si cet accord concerne simplement Panzer Dragoon: Remake et The House of the Dead: Remake ou également leurs suites, Panzer Dragoon II Zwei: Remake et The House of the Dead 2: Remake. Les plateformes concernées ne sont également pas précisées, même si une version physique sur PC semble peu probable. Quoi qu'il en soit, Stéphane Longeard, PDG de Microids, commente déjà :

C'est un véritable honneur de pouvoir travailler autour de ces licences mythiques au sein de Microids et nous sommes honorés de la confiance que nous accorde Forever Entertainement. Cette nouvelle signature nous permet de consolider notre stratégie de développement autour de la distribution de titres à travers le monde.

Zbigniew Dębicki, PDG de Forever Entertainment, rajoute :

Nous sommes ravis de collaborer avec Microids et nous sommes convaincus que leur expertise apportera beaucoup aux titres de l'accord que nous avons conclu avec eux. Depuis de nombreuses années, les joueurs du monde entier attendent avec impatience le retour de Panzer Dragoon et de The House of The Dead. C'est main dans la main que nous proposerons le retour de ces licences et nous avons hâte de pouvoir vous laisser voyager à travers ces différents univers.

Les remakes de The House of the Dead avaient pour rappel été annoncés en octobre 2019, le premier volet avait refait parler de lui en avril dernier avec une bande-annonce lors d'un Nintendo Indie World, tandis que Panzer Dragoon: Remake est déjà sorti sur Switch, PC, PS4, Xbox One et Xbox Series X|S. Panzer Dragoon II Zwei: Remake est quant à lui attendu dans le courant de l'année 2021. Vous pouvez retrouver des cartes PSN sur Amazon.