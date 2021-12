Taiko no Tatsujin: The Drum Master, un nouveau jeu de rythme découvert grâce aux Succès Xbox

Si vous aimez les jeux de rythme un peu décalés, mais précis, vous connaissez déjà la franchise Taiko no Tatsujin, l'épisode Drum 'n' Fun s'est écoulé à plus d'un million d'exemplaires sur Nintendo Switch, et Rhythmic Adventure Pack est arrivé en Europe il y a maintenant un an.

Mais Bandai Namco a d'autres projets en développement, il a notamment déposé le mois dernier les noms Taiko no Tatsujin: Rhythm Festival et Taiko no Tatsujin: The Drum Master. C'est ce dernier qui refait parler de lui aujourd'hui avec une liste de Succès Xbox aperçue sur TrueAchievements. Le titre est référencé sous le nom de « T Tablet_for XC », mais le nom de plusieurs Succès font directement écho à la franchise Taiko no Tatsujin et à cet opus The Drum Master.

Bandai Namco n'a pas encore officialisé l'existence de ce titre, qui devrait donc au moins sortir sur Xbox, mais sans doute sur d'autres plateformes en même temps. Vous pouvez retrouver Taiko No Tatsujin Rhythmic Adventure 2 à 38,71 € sur Amazon.