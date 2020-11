Taiko No Tatsujin: Rhythmic Adventure Pack, le titre musical trouve sa date de sortie en Europe

Alors que Taiko no Tatsujin: Drum 'n' Fun a dépassé le million de ventes c’est au tour de Taiko No Tatsujin: Rhythmic Adventure Pack, regroupant Rhythmic Adventure 1 et Rhythmic Adventure 2, de faire son entrée en Europe. Pour information, il s'agit d'un RPG développé par DOKIDOKI GROOVEWORKS et édité par Bandai Namco. Ici, vous incarnez Don-Chan qui devra affronter des centaines de monstres afin de sauver le monde.

Plus en détail :

Rejoignez Don-chan dans 2 incroyables aventures ! Du passé au futur, Don-chan embarque dans une grande aventure qui transcendera le temps et l’espace afin de sauver le monde de mystérieux évènements se déroulant tout autour de la planète. Affrontez plus de 250 monstres, de puissants boss, et des tambours ennemis à travers une bataille rythmique lors de laquelle il faudra effectuer des combos pour infliger de gros dégâts. Agrandissez votre équipe en apprivoisant les monstres que vous avez battus afin de recevoir leur aide lors de vos affrontements contre les plus puissants des ennemis ! Avec plus de 130 chansons, incluant l’ajout de 6 nouvelles musiques comme « Gurenge », vous allez pouvoir tambouriner jusqu’au bout de la nuit !

Ainsi, Taiko No Tatsujin: Rhythmic Adventure Pack arrivera par chez nous, en dématérialisé, le 3 décembre prochain sur Nintendo Switch. Chose à prendre en compte, Taiko No Tatsujin: Rhythmic Adventure 1 et Taiko No Tatsujin: Rhythmic Adventure 2 seront aussi vendus séparément, toujours sur l'eShop.

En attendant, vous pouvez acheter Taiko No Tatsujin: Drum 'n' Fun sur Amazon pour 59,99 €.