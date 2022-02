Taiko no Tatsujin: Rhythm Festival officialisé sur Switch, ça va encore tambouriner dur

Les Taiko no Tatsujin s'enchaînent et ne ressemblent pas. Enfin si, beaucoup même, mais cela ne semble pas décourager Bandai Namco Games de vouloir proposer de nouveaux jeux de tambour arcades à tout va. Un Taiko no Tatsujin: The Drum Master pourrait débarquer sur Xbox (et PlayStation ?), mais c'est bien Taiko no Tatsujin: Rhythm Festival, autre titre déjà connu suite à un dépôt de nom de l'éditeur, qui vient d'être confirmé sur Switch.

Au programme, 76 chansons de base pour taper en rythme avec nos Joy-Con, des modes multijoueurs inédits et une nouvelle campagne à vivre avec DON-chan.

Aux côtés de DON-chan, rejoins ton guide, Kumo-kyun, et deviens un Maître du Taiko. Une aventure rythmée t'attend, avec plein de nouvelles chansons et de nouveaux modes ! Nouveaux modes - Jusqu'à 4 joueurs simultanés dans la Grande Guerre des Tambours et dans le Groupe de DON-chan.

Chansons inédites et classiques - Avec 76 chansons intégrées et des centaines d'autres à télécharger, tu trouveras forcément ton bonheur.

Bienvenue à Omiko City - Aux côtés de DON-chan, rejoins ton guide, Kumo-kyun, et deviens un Maître du Taiko.





Taiko no Tatsujin: Rhythm Festival verra le jour en 2022, à une date précise encore inconnue. Son prédécesseur Taiko no Tatsujin: Drum 'n' Fun est lui déjà disponible, et vendu à partir de 69,00 € sur Amazon.fr.