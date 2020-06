Foreclosed : héros amnésique, futur dystopique et comics interactif font bon ménage avec ce nouveau jeu cyberpunk

L'IGN Expo #2 nous a, comme la première édition, permis de découvrir quelques productions inédites, dont encore une de l'éditeur Merge Games. Après Alex Kidd in Miracle World DX hier, c'est un certain Foreclosed qui a été annoncé avec une bande-annonce.



Le titre est développé par les Italiens d'Antab Studios, à qui nous devons le shoot'em up rétrofuturiste GRIDD. L'ambiance est cette fois bien différente, alors que nous sommes plongés dans un futur dystopique où les humains sont équipés de puces à la naissance et que les sociétés les plus puissantes peuvent acheter des individus. Notre héros Evan Kapnos, privé de tous ses souvenirs et de ses accès au blockchain de la ville, va ici tout faire pour percer les secrets de son passé et du monde qui l'entoure.

L'histoire se déroulera via une narration et une mise en scène proche des comics, avec des cases clairement visibles à l'écran. Le gameplay orienté action tournera autour de modifications de notre pistolet symbiotique, mais aussi de nous-mêmes, pour débloquer des compétences via des implants cérébraux.

Foreclosed est prévu pour le deuxième trimestre 2021, pour le moment PS4, Xbox One, Switch et PC via Steam.