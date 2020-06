Alex Kidd in Miracle World DX : un remake du jeu culte de la SEGA Master System annoncé

L'une des belles surprises de l'IGN Expo Debut, premier évènement du Summer of Gaming organisé par les journalistes, ce fut assurément cet Alex Kidd in Miracle World DX. Ce remake du jeu culte de la SEGA Master System paru en 1986 reprendra toute l'essence de l'original en y ajoutant quelques subtilités.

Graphiquement déjà, Merge Games adaptera le jeu de plateformes aux codes esthétiques modernes et proposera un gameplay plus fluide, en conservant tout de même son côté rétro avec une direction artistique pixélisée. Il évoluera côté contenu avec des niveaux, des modes et des combats de boss inédits. Nous aurons par exemple accès à un mode Boss Rush pour enchaîner les méchants les plus forts à la chaîne.

Et pour ceux à qui l'original manquerait, un mode Retro sera disponible : d'une simple pression sur un bouton en pleine partie, nous pourrons jongler entre les graphismes passés et modernes.

Alex Kidd in Miracle World DX est prévu pour début 2021 sur PC, « PlayStation, Xbox » et Switch. En toute logique, il devrait être disponible sur PS5, PS4, Xbox Series X et Xbox One à sa sortie.