BON PLAN sur Alex Kidd in Miracle World DX : où le trouver pas cher (#NePayezPasVosJeuxPleinPot)

Toujours dans l'esprit de notre quête contre le jeu cher (#NePayezPasVosJeuxPleinPot), nous avons fureté dans les divers magasins physiques, ainsi qu'en ligne, pour avoir une idée du prix auquel Alex Kidd in Miracle World DX est vendu un peu partout. Vous trouverez, ci-dessous, la liste des prix dans les diverses enseignes où nous avons déniché le jeu en version physique.

En espérant que nos recherches vous soient utiles, et si par hasard vous trouvez d'autres offres à partager avec nous, les commentaires sont à votre disposition pour le faire savoir. Encore en précommande, Alex Kidd in Miracle World DX est prévu pour le 25 juin sur PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One et Nintendo Switch. Les meilleurs prix sont cette fois-ci chez Cdiscount et chez Cultura.

La console Nintendo Switch est toujours en stock chez Amazon à 292,90 €.