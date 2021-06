Alex Kidd in Miracle World DX : le remake du jeu de la Master System lancé avec une vidéo nostalgique

Le développeur Jankenteam et l'éditeur Merge Games ont eu la bonne idée de remettre une mascotte de SEGA oubliée sur le devant de la scène avec Alex Kidd in Miracle World DX, remake du jeu culte de la Master System, car installé dans les consoles à l'époque. Et le jeu débarque dès aujourd'hui :

Comme tout bon remake, Alex Kidd in Miracle World DX propose de nouveaux graphismes en haute définition, des animations retravaillées, des musiques remastérisées, un gameplay amélioré et même de nouveaux niveaux. Les nostalgiques peuvent également retrouver l'expérience d'origine en 8 bits, et un mode Boss Rush est là pour affronter Gooseka, Chokkina, Parplin et Janken le Grand à la suite.

Alex Kidd in Miracle World DX est disponible sur PC, PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S et Nintendo Switch, vous pouvez le retrouver à 34,98 € sur Amazon.