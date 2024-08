Five Nights at Freddy's: Secret of the Mimic, un nouveau FNAF teasé en vidéo avec une animatronique terrifiante

La saga FNAF n'est clairement pas prêt de s'arrêter, il faut dire que le film d'horreur sorti l'année dernière au cinéma a remis un coup de projecteur sur la franchise. Les joueurs ont pu découvrir ces derniers mois Five Nights at Freddy's: Help Wanted 2, mais voilà qu'un nouveau titre est annoncé aujourd'hui.

Steel Wool Studios dévoile aujourd'hui Five Nights at Freddy's: Secret of the Mimic avec un court teaser à découvrir ci-dessus. Le studio a déjà développé les FNAF: Help Wanted et Security Breach, il connaît donc bien la licence. Ce nouvel opus reste encore très mystérieux, mais il devrait être centré sur la Mimic, une animatronique capable de prendre l'apparence de n'importe quel objet. De quoi bien faire trembler les joueurs, qui l'ont déjà croisé dans un DLC de FNAF: Security Breach. La description de la vidéo donne du grain à moudre pour les fans :

Pour voir l'avenir, il faut parfois comprendre le passé.

Pour l'instant, il faut se contenter de ça, Five Nights at Freddy's: Secret of the Mimic sortira en 2025, les plateformes sur lesquelles il est attendu n'ont pas encore été confirmées. Vous pouvez retrouver Five Nights at Freddy's: Help Wanted 2 contre 29,99 € sur Amazon, Cdiscount et Fnac.