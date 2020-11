Yellow Brick Games : Mike Laidlaw (Dragon Age) et des anciens d'Ubisoft ouvrent leur studio

Mike Laidlaw a passé 15 ans chez BioWare, il s'est fait une réputation en tant que directeur créatif sur les jeux Dragon Age avant de rejoindre Ubisoft, chez qui il n'aura finalement rien produit. Nous apprendrons plus tard après son départ qu'il planchait sur Avalon, un jeu de rôle multijoueur sur le Roi Arthur annulé par Serge Hascoët, qui le trouvait trop ambitieux.

Mais visiblement, Mike Laidlaw s'est fait quelques bons contacts chez Ubisoft, car il vient de fonder Yellow Brick Games en compagnie de Frederic St-Laurent B., Jeff Skalski et Thomas Giroux, des anciens du studio d'Yves Guillemot. La jeune équipe est encore une fois basée à Québec, au Canada et développe « des jeux ciblés et de haute qualité qui mettent l'expérience du joueur au premier plan » avec « un gameplay innovant et des licences originales ».

Le studio met également l'accent sur l'importance du bon équilibre entre la vie personnelle et de travail, sans doute suite à leurs expériences dans des studios majeurs qui abusent du crunch, un argument qui pourrait séduire les futurs développeurs, car Yellow Brick Games recrute actuellement du monde, et il faudra sans doute attendre un bon moment avant de découvrir son premier jeu. Vous pouvez retrouver The Art of Dragon Age: Inquisition à 35,59 € sur Amazon.fr.