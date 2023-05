After Us : une courte vidéo de gameplay pour le jeu d'aventure avec Gaïa

Lors des Game Awards 2022, Private Division et Piccolo Studio (Arise: A Simple Story) dévoilaient After Us, un jeu d'aventure et de plateforme visuellement onirique qui nous permettra d'incarner Gaïa, l'esprit de la vie. Le titre ne se fera pas attendre très longtemps, il arrivera ce mois-ci.

Mais en attendant, les studios partagent cette semaine une nouvelle bande-annonce pour After Us. Il faudra se contenter d'une petite minute de vidéo, regroupant plusieurs courtes séquences de gameplay. Le titre demandera pour rappel de retrouver les âmes d'animaux disparus dans un monde en ruines, tout en affrontant parfois des ennemis mécaniques.

La date de sortie d'After Us est toujours fixée au 23 mai 2023 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S. Vous pouvez retrouver Arise: A Simple Story à 7,99 € sur Gamesplanet.