Sifu : une date et un trailer pour tout savoir sur la mise à jour Arenas et ses 5 nouveaux modes

Pour sa quatrième et à priori dernière mise à jour majeure, Sifu voit les choses en grand. L'extension Arenas va en effet ajouter environ une dizaine d'heures de jeu grâce à 5 modes supplémentaires, que SloClap présente cette semaine par une bande-annonce instructive : Survie, Performance, Time Attack, Capture et Manhunt.



Ils donneront accès à 9 nouvelles zones et 45 défis nous demandant d'éliminer des adversaires rapidement ou avec style, et pour certains particulièrement coriaces.

Les 9 nouvelles zones et 45 défis impitoyables de cette extension gratuite sont répartis en 5 modes de jeu : l'extension Arenas mode offre jusqu'à 10 heures de jeu supplémentaires à un jeu d'action qui ne manque déjà pas de piquant. Les maîtres et maîtresses du Kung Fu seront poussés dans leurs derniers retranchements avec le mode Survie et ses vagues incessantes d'ennemis. Ils tenteront également d'atteindre la perfection grâce au mode Performance, de battre le temps en Time Attack et de défendre une zone précise en mode Capture. Enfin, le mode Manhunt les invitera à terrasser une cible particulièrement bien entourée. Faites parler votre propre vision du Kung Fu dans des environnements visuellement splendides et variés : des décors psychédéliques aux ruelles lacérées par la pluie, vitesse et dextérité seront vos principaux atouts pour mettre à mal l'adversité avec style.

Voilà qui devrait ravir les amateurs de Sifu, qu'ils soient de la première heure ou récemment arrivés. La mise à jour Arenas sera disponible le 28 mars 2023, en même temps que de nouvelles versions Xbox One et Xbox Series X|S que vous pouvez pourquoi pas précommander en Vengeance Edition physique à partir de 49,99 € sur Amazon.fr.



