Sifu : une date de sorte et toujours plus de défis pour l'ultime mise à jour gratuite, teasée en vidéo

Dès le départ, Sifu avait prévu quatre mises à jour son programme post-lancement, et la dernière amenant un mode Arènes aux côtés des versions Xbox One et Xbox Series X|S a été déployée en mars dernier. Sloclap en avait cependant sous le capot pour une cinquième et dernière extension gratuite.



Une ultime mise à jour de contenu arrivera en effet le 7 septembre 2023 sur PC, PS4, PS5 et Xbox (et un peu plus tard sur Switch). Elle sera encore une fois conséquente, car elle étendra le mode Arènes avec 6 zones dynamiques, 75 défis, des modificateurs et mods de triche supplémentaires, mais aussi des costumes à débloquer inspirés de célèbres films. Pour les détails, il faudra repasser, mais la première bande-annonce tease des combats contre des zombies et des sosies dans des environnements plus exigeants que jamais.

Sifu est disponible en édition physique Vengeance Edition à partir de 29,86 € sur Amazon.fr.