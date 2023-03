Sifu : l'extension gratuite avec les Arènes et le portage Xbox lancés en vidéo, deux millions de ventes pour le jeu

Sorti il y a maintenant un an sur PC, PlayStation 4 et PS5, Sifu a déjà eu droit à un portage sur Nintendo Switch, et aujourd'hui, il débarque enfin sur les Xbox One et Xbox Series X|S de Microsoft. Mais ce n'est pas la seule nouveauté, le titre accueille sur toutes les plateformes une extension gratuite.

Comme prévu, Sloclap lance aujourd'hui sur ordinateurs et consoles Arènes, une extension qui rajoute 45 nouveaux défis et 9 zones inédites, pour une dizaine d'heures de contenu en plus. Tout cela est inclus dans cinq nouveaux modes de jeux qui sont encore une fois présentés dans la bande-annonce de lancement ci-dessus, à savoir Survie, Performance, Time Attack, Capture et Manhunt. En plus de cela, des skins sont rajoutées au travers de la quatrième mise à jour majeure, tout comme 28 cheats, 9 modificateurs de gameplay, de nouvelles leçons d'entraînement et une IA améliorée.

Enfin, les développeurs annoncent que Sifu compte plus de deux millions de ventes, un chiffre qui devrait grimper avec les versions Xbox et ce nouveau contenu gratuit. Si vous n'avez pas encore craqué, le titre est disponible contre 35,99 € sur Gamesplanet.