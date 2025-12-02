Helldivers : le film trouve son réalisateur

En tout début d'année, Sony a officialisé deux projets d'adaptations en film de ses jeux. Un film Horizon Zero Dawn par Columbia Pictures et PlayStation Productions est en préproduction, mais Helldivers II va également être adapté au cinéma. Le jeu d'action a rencontré un énorme succès l'année dernière, s'inspirant ouvertement du film Starship Troopers de Paul Verhoeven. PlayStation Productions et Sony Pictures vont travailler main dans la main sur ce projet, mais quelques noms bien connus viennent d'être rattachés au film Helldivers.

Qui va réaliser le film Helldivers ?





Comme le rapporte The Hollywood Reporter, Justin Lin va réaliser le film Helldivers. Il sera également producteur via sa société Perfect Storm Entertainment. Justin Lin est surtout connu pour avoir réalisé plusieurs films de la saga Fast and Furious (Tokyo Drift, 4, 5, 6 et 9), mais également Star Trek : Sans limites ou encore quelques épisodes de Community, True Detective et les pilotes de S.W.A.T. et Magnum (le reboot de 2018).

Qui va scénariser le film Helldivers ?





THR rappelle également que Gary Dauberman va scénariser ce film Helldivers. Le scénariste s'est déjà attaqué à une adaptation de jeux vidéo avec le très moyen Until Dawn : La Mort sans fin, il est également connu pour les scripts de la saga Annabelle et des films Ça d'Andrés Muschietti. Gary Dauberman scénarise également un film adapté de The Medium, le jeu d'horreur de Bloober Team.

Pour l'instant, le film Helldivers n'a pas encore de date de sortie.